La missione Artemis 2 ha concluso con successo il giro attorno al lato oscuro della Luna. I quattro astronauti, dopo aver raggiunto per la prima volta questa distanza dalla Terra, hanno portato a termine l’orbita prevista e ora stanno iniziando il viaggio di ritorno. Si tratta di un passo importante nel programma spaziale, che segna il primo passaggio di un equipaggio umano in quella regione lunare.

Dopo aver vissuto l’emozione storica e indimenticabile per essere stati i primi esseri umani a spingersi alla massima distanza dalla Terra, i 4 astronauti della missione Artemis II hanno completato il giro attorno al lato nascosto della Luna ed è iniziato il viaggio di rientro a casa. La perdita di segnale. Il centro di controllo della missione ha ristabilito il segnale (all’1.30 orario italiano) con l'equipaggio di Artemis II dopo la perdita di contatti programmata durata circa 40 minuti. Gli astronauti hanno ripreso a utilizzare la Deep Space Network (rete internazionale di antenne radio) per mantenere il flusso di comunicazioni e dati scientifici tra lo Spazio e la Terra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missione Artemis 2: completato il giro nel lato nascosto della Luna

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Missione Artemis II: Tutto quello che devi sapere prima del lancio

Temi più discussi: Missione Artemis 2: Integrity in rotta lunare, il record di distanza; Blog | Cinque immagini della missione Artemis II. Le più belle finora; Artemis II è partita verso l'orbita lunare, com'è andato il lancio e cosa succederà nel viaggio di 10 giorni; L'equipaggio dell'Artemis II raggiunge la massima distanza dalla Terra.

Artemis II, completato il viaggio ‘record’ attorno alla Luna: rotta verso la TerraGli astronauti della missione Artemis II hanno completato il loro viaggio record intorno alla Luna superando il record di distanza dalla terra dell’Apollo 13. lapresse.it

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#Trump si congratula con gli astronauti della missione #Artemis 2: siete nella storia x.com

La missione Artemis II ha stabilito un nuovo record di distanza dalla Terra per un equipaggio umano, superando quello detenuto dall’Apollo 13 dal 1970. - facebook.com facebook