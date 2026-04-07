Gli astronauti della missione Artemis 2 hanno concluso il loro sorvolo sul lato nascosto della Luna, diventando i primi esseri umani a raggiungere questa distanza. Dopo aver completato il giro attorno alla superficie lunare, sono ora in viaggio di ritorno verso la Terra. La missione ha rappresentato un passo importante nelle esplorazioni spaziali, confermato dal fatto che si trovano a circa metà percorso del rientro.

Dopo aver vissuto l’emozione storica e indimenticabile per essere stati i primi esseri umani a spingersi alla massima distanza dalla Terra, i 4 astronauti della missione Artemis II hanno completato il giro attorno al lato nascosto della Luna ed è iniziato il viaggio di rientro a casa. La perdita di segnale. Il centro di controllo della missione ha ristabilito il segnale (all’1.30 orario italiano) con l'equipaggio di Artemis II dopo la perdita di contatti programmata durata circa 40 minuti. Gli astronauti hanno ripreso a utilizzare la Deep Space Network (rete internazionale di antenne radio) per mantenere il flusso di comunicazioni e dati scientifici tra lo Spazio e la Terra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missione Artemis 2: gli astronauti hanno completato il giro nel lato nascosto della Luna e rientrano sulla Terra

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Missione Artemis II: Tutto quello che devi sapere prima del lancio

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La missione Artemis II ha stabilito un nuovo record di distanza dalla Terra per un equipaggio umano, superando quello detenuto dall’Apollo 13 dal 1970. - facebook.com facebook