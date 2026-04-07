Misano Adriatico inaugura la stagione | Pasqua tra eventi e grande affluenza

A Misano Adriatico si apre la stagione con un notevole afflusso di visitatori durante il periodo pasquale. Il sole e le temperature piacevoli hanno attirato molte persone che hanno deciso di trascorrere le festività nel luogo. Numerosi eventi hanno accompagnato il ponte, contribuendo a movimentare le giornate di vacanza. La città si è riempita di visitatori provenienti da diverse zone, creando un clima di grande partecipazione.

Complici il sole e le temperature gradevoli sono tantissime le persone che hanno scelto di trascorrere le festività pasquali a Misano Adriatico. Il mercatino di Pasqua e i laboratori per bambini hanno attirato i visitatori nelle vie del centro per una piacevole passeggiata che, per tanti, è proseguita anche sul lungomare. Prese d’assalto anche la spiaggia e le piste ciclabili per un primo assaggio d’estate. Migliaia, infine, le persone che si sono radunate domenica sera in piazza Repubblica per ballare al ritmo coinvolgente della Revolution Live Band. “Con il ponte pasquale abbiamo inaugurato nel migliore dei modi il nostro calendario di eventi primaverili, preludio ad un’estate che sarà ricca di appuntamenti - le parole dell’Assessore al Turismo Marco Dominici -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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