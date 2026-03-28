A Pasqua il Paganello da record inaugura la stagione degli eventi sportivi in spiaggia

A Pasqua, sulla spiaggia di Rimini, si è tenuta una manifestazione sportiva di livello internazionale, che ha segnato l’inizio della stagione degli eventi sulla spiaggia. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e ha attirato pubblico da diverse zone. La manifestazione ha stabilito un nuovo record e ha aperto ufficialmente il calendario delle attività sportive previste per i prossimi mesi.

Attese 29 nazioni e 156 squadre da tutto il mondo, Saranno 2300 gli atleti che si sfideranno lungo 1 chilometro di spiaggia dedicato all’evento Con l’arrivo delle festività pasquali la spiaggia di Rimini si mette in moto dando il via alla stagione degli eventi sportivi con una manifestazione storica di rilievo internazionale. Protagonista di questa ripartenza è il Paganello, più di un torneo, un rito collettivo, che da 35 anni unisce attorno al disco del frisbee decine di Nazioni di tutto il mondo e segna il passaggio dalla stagione invernale a quella dei grandi eventi sulla sabbia. Non si tratta solo di una competizione sportiva, ma di un raduno internazionale che combina agonismo e fairplay, spirito di comunità e intrattenimento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - A Pasqua il Paganello da record inaugura la stagione degli eventi sportivi in spiaggia Articoli correlati Labelon Events inaugura la stagione 2026: la magia degli eventi sulla spiaggia romana di Bacoli"Labelon Events, iconica location affacciata sul litorale flegreo, dà il via alla nuova stagione di eventi con un’offerta che celebra l’unicità del... Leggi anche: Party con vista sulla Spiaggia romana, Labelon Events inaugura la stagione sul litorale flegreo Una selezione di notizie su A Pasqua il Paganello da record... Temi più discussi: A Rimini non è Pasqua senza Paganello; Sport all'aria aperta, 5 eventi di primavera da non perdere in Emilia-Romagna; Eventi podistici e maratone; Granfondo di ciclismo. Rimini, a Pasqua un Paganello da record: attesi 2300 atleti da 29 nazioniA Rimini il vero protagonista della Pasqua è il Paganello. Più di un torneo, un rito collettivo, che da 35 anni unisce attorno al disco del frisbee decine di ... chiamamicitta.it A Rimini non è Pasqua senza PaganelloNel weekend di Pasqua, la spiaggia di Rimini tornerà a essere presa d’assalto dai dischi volanti del Paganello, la coppa del mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia. ilrestodelcarlino.it Rimini, riecco il Paganello: 2.300 amanti del frisbee da tutto il mondo in azione dal 3 aprile - facebook.com facebook