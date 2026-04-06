Sanità grande affluenza nelle ' Case della Comunità' | quasi 300 accessi tra Pasqua e Pasquetta

Durante il periodo di Pasqua e Pasquetta, le Case della Comunità a Genova hanno registrato circa 300 accessi da parte dei cittadini. In questi giorni di festa, molte persone si sono rivolte ai servizi sanitari offerti da queste strutture, che continuano a rappresentare un punto di riferimento per la sanità locale. I numeri indicano un’affluenza significativa nei giorni di festa, dimostrando l’uso costante di tali servizi.

Quasi 300 cittadini genovesi hanno usufruito dei servizi offerti dalle Case della Comunità durante gli ultimi due giorni di festa pasquali, confermando l’importanza di questi presìdi sanitari sul territorio. Le strutture hanno garantito piena operatività grazie alla presenza completa dei medici nei turni previsti, assicurando assistenza continua e risposte tempestive ai bisogni di salute della popolazione. "Questi numeri dimostrano quanto le Case della Comunità siano diventate un punto di riferimento concreto per i cittadini, soprattutto nei giorni festivi, quando il bisogno di assistenza resta elevato - spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Sanità: Case della Comunità aperte nel weekend di Pasqua, indirizzi e orari Leggi anche: Sanità: Case della Comunità aperte nel weekend di Pasqua, dove e orari Si parla di: Pronto Soccorso siciliani, proposta all’Ars: Psicologo per accoglienza e gestione dell’emergenza emotiva. Sanità, grande affluenza nelle Case della Comunità durante le festività: quasi 300 accessi in due giorniQuasi 300 cittadini genovesi hanno usufruito dei servizi offerti dalle Case della Comunità durante gli ultimi due giorni di festa pasquali, confermando l’importanza di questi presìdi sanitari sul terr ... primocanale.it Sanità, Case della Comunità aperte in tutta la Liguria anche nelle festività di PasquaImperia. Saranno operative anche durante le festività pasquali, su tutto il territorio ligure, le Case della Comunità, presidi fondamentali della sanità territoriale: l’obiettivo è garantire ... riviera24.it