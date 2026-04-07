Una candidata alle prossime elezioni comunali è stata vittima di un atto intimidatorio. La donna ha ricevuto una busta gialla contenente un messaggio minaccioso, senza ulteriori dettagli sulla natura o sull’origine della minaccia. L’episodio si è verificato in un periodo di campagna elettorale, mentre la candidata si prepara per le elezioni previste tra maggio e giugno del prossimo anno. La vicenda è sotto indagine delle forze dell’ordine.

Stefania Fratto, candidata alla guida di San Giovanni in Fiore per le amministrative del 24 e 25 maggio 2026, ha subito un nuovo atto di intimidazione tramite una busta gialla contenente un messaggio minaccioso. L’episodio, l’ultimo di una serie che conta almeno 5 episodi simili nei mesi scorsi, vede la presidente dell’associazione Donne e Diritti vittima di una minaccia esplicita legata a un presunto pericolo letale. Il fatto è avvenuto presso la propria abitazione, dove la candidata ha trovato nella cassetta postale una busta gialla indirizzata a Paola Stefania Fratto. All’interno del plico era presente il cartoncino di una siringa per l’insulina, accompagnato dalla scritta che preannunciava una prossima azione letale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minaccia letale a Stefania Fratto: la candidata non si ferma

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