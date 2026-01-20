Negli ultimi tempi, le tensioni tra Donald Trump e i leader europei sono aumentate, con dichiarazioni e azioni che hanno suscitato preoccupazione. In particolare, le recenti esternazioni del presidente statunitense hanno coinvolto la Groenlandia e i rapporti con la Francia, evidenziando un deterioramento delle relazioni diplomatiche. Questo scenario mette in discussione l’unità dell’Alleanza Atlantica e solleva interrogativi sulla stabilità dei rapporti transatlantici.

Lo scontro tra Donald Trump e i leader europei è esploso con una violenza inedita. Il presidente degli Stati Uniti ha lanciato attacchi senza precedenti contro alcuni dei principali alleati occidentali, trasformando la questione della Groenlandia in una crisi diplomatica che rischia di spaccare l’Alleanza Atlantica. La prima vittima è stata Emmanuel Macron. Trump ha annunciato che imporrà una tariffa del 200% su vini e champagne francesi dopo che il presidente transalpino ha rifiutato di partecipare al Consiglio della Pace sulla ricostruzione di Gaza. Con tono sprezzante, Trump ha dichiarato ai giornalisti che “nessuno lo vuole perché lascerà l’incarico molto presto”, aggiungendo che Macron “si unirà” al progetto una volta colpito dalle tariffe. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Trump non si ferma: minaccia l'Europa, insulta Macron e "prende" la Groenlandia con un fotomontaggio

Trump accusa Zelensky e spiazza l’Europa. Poi minaccia ancora la Groenlandia e l’IranLe recenti dichiarazioni di Donald Trump, che coinvolgono Ucraina, Iran e Groenlandia, hanno suscitato reazioni e analisi a livello internazionale.

Trump minaccia la Groenlandia e l’Europa tace: la nostra ormai è una politica di genuflessioneNegli ultimi tempi, le dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno suscitato poche reazioni ufficiali in Europa.

