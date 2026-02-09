Ruba costosa borsa griffata a una donna in attesa del bus | 26enne arrestato

Un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di rubare una borsa di marca costosa a una donna in attesa dell’autobus. La scena si è svolta in pieno giorno e la vittima si è accorta in tempo, impedendo al ladro di portare via il bottino. I militari, chiamati dai testimoni, hanno subito individuato e fermato il ragazzo, che ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

I carabinieri, intervenuti sul posto, lo hanno subito bloccato e portato nelle camere di sicurezza del comando provinciale Ha tentato di rubare una borsa di una nota e costosa marca a una donna in attesa dell'autobus: per questo un giovane è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi alla fermata dei pullman Flixbus in via Bersaglieri d'Italia, zona Di Negro. La vittima del furto si trovava in attesa del mezzo quando il ragazzo le si è avvicinato e le ha sottratto la borsa. Ad assistere alla scena c'erano però anche i militari della stazione di San Teodoro e Scali, che stavano percorrendo la strada durante un servizio di controllo del territorio, e che sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccarlo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Un corriere ha sottratto una borsa griffata durante una consegna natalizia, rivendendola successivamente online.

