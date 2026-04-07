Minacce e controllo ossessivo sulla famiglia | comunità di recupero e libertà vigilata per un uomo a Melicucco

Un uomo di Melicucco è stato condannato alla libertà vigilata dopo aver commesso più volte atti di violenza contro i membri della propria famiglia. La misura di sicurezza è stata disposta dalle autorità giudiziarie per garantire il controllo sulla sua condotta. La decisione arriva in seguito alle denunce dei familiari e alle conseguenze delle azioni violente negli ultimi mesi. La comunità di recupero è stata coinvolta nel percorso di riabilitazione.

Il provvedimento, disposto dal tribunale di Palmi. Le indagini hanno documentato percosse, minacce di morte e un controllo ossessivo della vita familiare, spesso in stato di ubriachezza Un uomo è stato sottoposto a misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito di ripetuti episodi di violenza nei confronti dei propri familiari. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi su richiesta della procura della Repubblica di Palmi, diretta dal dott. Emanuele Crescenti, è il risultato di un’approfondita e delicata attività investigativa che ha fatto emergere un quadro familiare particolarmente grave e protratto nel tempo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Dopo aver violato la libertà vigilata, anche l'aggressione e le minacce ai poliziotti: arrestato un uomoUn arresto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e una denuncia per spaccio di droga.

Controllo ossessivo e violenze sulla compagna: giudizio immediato per un 41enneLECCE - Un controllo maniacale della vita della compagna, verifiche costanti sul cellulare e sui social media alla ricerca di prove di tradimenti che...

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Tenta d’investire il fidanzato della ex: 38enne a processoPugni al volto, calci al corpo, minacce continue. E ancora insulti, controllo ossessivo e intimidazioni. È da qui che parte la vicenda finita davanti al tribunale di Rimini, dove è in corso il ... ilrestodelcarlino.it

Dalle indagini sarebbe emerso che, ubriaco, avrebbe sottoposto la donna a continue vessazioni, concretizzate in percosse, minacce di morte - anche mediante coltelli e falci - in un controllo ossessivo della sua vita - facebook.com facebook

“Accetteremo la pace solo alle nostre condizioni Non abbiamo alcuna paura delle minacce degli Stati Uniti” Intervista ad Al-Saqid, ambasciatore degli ayatollah in Iraq Lorenzo Cremonesi, @Corriere x.com