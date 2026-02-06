Controllo ossessivo e violenze sulla compagna | giudizio immediato per un 41enne

Un uomo di 41 anni è stato portato in tribunale a Lecce con l’accusa di maltrattamenti e controllo ossessivo sulla compagna. Secondo le accuse, avrebbe controllato continuamente il cellulare e i social dell’altra, cercando prove di tradimenti che non c’erano, e avrebbe reagito con violenza quando non trovava nulla. La vicenda emerge da una denuncia presentata dalla donna, che ha deciso di fare luce sui comportamenti troppo invadenti e aggressivi del partner.

LECCE - Un controllo maniacale della vita della compagna, verifiche costanti sul cellulare e sui social media alla ricerca di prove di tradimenti che non esistevano, e violenze selvagge quando queste ricerche si risolvevano in un nulla di fatto. È quanto emerge dal decreto di giudizio immediato.

