Dopo aver violato la libertà vigilata anche l' aggressione e le minacce ai poliziotti | arrestato un uomo

Gli agenti della Polizia di Stato a Faenza hanno arrestato un uomo che aveva violato la libertà vigilata e lo hanno portato in caserma. Durante i controlli, l'uomo ha aggredito e minacciato i poliziotti, che sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. Oltre all’arresto, è stato denunciato per spaccio di droga. I controlli sono stati fatti con l’aiuto delle forze dell’ordine del reparto prevenzione crimine Emilia Romagna.

Un arresto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e una denuncia per spaccio di droga. Questo il bilancio di una serie di controlli effettuati dalla Polizia di Stato a Faenza nei giorni scorsi, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Emilia Romagna.

