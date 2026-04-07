Millesimo sfida la plastica | 4 percorsi tra sport e cultura

Il Comune di Millesimo e un’associazione ambientalista hanno deciso di organizzare una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente sabato 18 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra. L’evento prevede quattro percorsi che combinano attività sportive e iniziative culturali, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulla riduzione dell’uso della plastica e sulla tutela del territorio. La manifestazione coinvolgerà cittadini di tutte le età e si svolgerà in diverse zone della città.

Il Comune di Millesimo e l’associazione Plastic Free organizzeranno una mobilitazione ecologica sabato 18 aprile per celebrare la Giornata Mondiale della Terra. L’iniziativa mira a proteggere il territorio attraverso diverse attività di rimozione dei rifiuti. L’appuntamento per i cittadini è fissato alle ore 14.30 in Piazza della Libertà, proprio davanti agli edifici scolastici. Solo sceglierà il percorso di trekking eco-culturale, l’orario di partenza sarà anticipato alle ore 14. L’evento non si limiterà a un semplice intervento di pulizia, ma proporrà un modello dinamico che integra la salvaguardia ambientale con l’attività fisica e la valorizzazione del patrimonio storico di uno dei borghi più belli d’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Millesimo sfida la plastica: 4 percorsi tra sport e cultura Giornata Internazionale della donna, a Monte Sant'Angelo appuntamento con sport, cultura, solidarietà e percorsi educativiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Dalla donazione del sangue allo sport, dal teatro ai percorsi di... Comunalia, gran finale tra sport, musica, teatro e cultura: un weekend di eventi tra Caserta e CasertavecchiaTempo di lettura: 4 minuti“Comunalia, un inverno d’autore” si avvia alla sua conclusione con un ricco programma di appuntamenti che, nel weekend del...