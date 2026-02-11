Una donna di Bergamo ha approfittato delle condizioni di salute della zia per rubarle un milione di euro in 18 anni. La zia, con invalidità totale, era ricoverata in una rsa, e mentre era incapace di reagire, la nipote ha sottoscritto una polizza vita di 200 mila euro, indicandosi come unica beneficiaria. Ora la donna è sotto indagine per aver sfruttato la vulnerabilità della zia e averle prosciugato il conto corrente.

Bergamo, 11 febbraio 2026 – Ha approfittato delle condizioni mentali e fisiche e della invalidità al 100 per cento dell'anziana per depredare il patrimonio della zia facendole anche sottoscrivere, mentre la donna era ricoverata in una rsa, una polizza vita dal valore di duecentomila euro, indicandosi quale unica beneficiaria, in caso di morte. Somma che poi la nipote ha effettivamente incassato. L'indagine ha preso via a seguito del decesso della donna, quando gli eredi hanno ipotizzato un rilevante depauperamento del patrimonio dell'anziana, ad opera della nipote. Le indagini . Gli accertamenti svolti dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo, con il coordinamento della Procura, hanno consentito di ricostruire come, a partire dal 2007, la donna fosse stata affidata alle cure del fratello, il quale, insieme alla figlia (nipote dell'anziana), si era dichiarato disponibile ad assisterla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le “cure” della nipote alla zia anziana e malata per prosciugarle il conto corrente: così in 18 anni s’è intascata 1 milione di euro

I militari di Bergamo hanno sequestrato 1,1 milioni di euro a una nipote accusata di aver approfittato della zia anziana, gravemente malata e invalida al 100%.

Un’anziana di 78 anni ha subito una truffa da 700mila euro orchestrata dal nipote.

