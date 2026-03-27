Locatelli felice dopo la vittoria dell’Italia sull’Irlanda del Nord Il suo messaggio sui social – FOTO

Manuel Locatelli ha condiviso sui social un messaggio di soddisfazione dopo la vittoria dell’Italia sull’Irlanda del Nord, che ha garantito l’accesso alla finale playoff. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra italiana, permettendo di proseguire nel percorso di qualificazione. La gioia del giocatore si è manifestata attraverso un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale.

Manuel Locatelli è molto felice dopo la vittoria dell’Italia sull’Irlanda del Nord che vale l’accesso alla finale playoff. Il suo messaggio sui social. La Juve osserva con orgoglio il rendimento dei suoi nazionali. Dopo il successo dell’Italia per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, che è valso l’accesso alla finalissima per il playoff d’accesso al Mondiale 2026 contro la Bosnia, Manuel Locatelli è intervenuto via social.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il calciatore ha disputato tutti i 90 minuti della sfida, confermandosi un perno fondamentale nello scacchiere tattico di Gattuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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