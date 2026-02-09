Dopo la partita di ieri sera, Gleison Bremer si mostra soddisfatto della reazione della squadra, anche se non nasconde il suo rammarico per i due punti lasciati per strada. Il difensore brasiliano ha condiviso un messaggio sui social, lasciando trasparire la sua determinazione e la voglia di migliorare.

Un Gleison Bremer felice dopo la reazione della squadra ieri sera ma comunque rammaricato per i due punti persi. Vediamo il suo messaggio sui social. La Juventus è incappata in un pareggio sfortunato e immeritato nella sfida di ieri sera contro la Lazio. Il 2-2 maturato allo Stadium è bugiardo vista la mole di gioco creata dalla Vecchia Signora. QUI LE ULTIME SULLA JUVE Lo sa bene Gleison Bremer, che si è detto felice per la reazione della squadra, andata sotto di due reti, ma che comunque esprime rammarico per i punti persi nel match casalingo contro i capitolini. “Un risultato che premia la reazione della squadra ma volevamo di più. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer felice per la reazione della squadra ma rammaricato per i punti persi. Il messaggio del brasiliano sui social – FOTO

Bremer esprime il suo entusiasmo dopo la vittoria contro il Pafos, condividendo sui social un messaggio che evidenzia il suo spirito di leadership e la determinazione della squadra.

Manuel Locatelli esprime la sua soddisfazione sui social dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Juventus, la gioia di Bremer: Sono molto felice per l’esordio con la maglia del BrasileIl difensore della Juventus Gleison Bremer ha affidato alla propria pagina Instagram le emozioni per il debutto con la nazionale brasiliana: Sono molto felice per l’esordio e per aver rappresentato ... m.tuttomercatoweb.com

Juve, Bremer dà l'appuntamento al 2026: Ci vediamo l’anno prossimo con la stessa grintaE' felice per la prestazione a soprattutto per la vittoria Gleison Bremer. La sua Juventus si è imposta per 2-0 a Pisa nell'anticipo del sabato sera e ha conquistato tre punti molto utili per ... tuttomercatoweb.com

“#Spalletti è unico. Non ho mai avuto nella mia carriera un allenatore così. Fortissimo. Sono felice, anche Bremer è felice. Tutti sono felici di lavorare con lui” - #McKennie a DAZN facebook

#Bremer: “Felice della doppietta, le gambe rispondono meglio. #Spalletti Con lui è cambiato tutto” x.com