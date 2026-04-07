A Milano si apre una discussione sulla decisione di fermare l’acquisto di taser destinati alla polizia locale, con attenzione anche ai 30mila euro già spesi. La delibera che prevedeva l’uso permanente di questi dispositivi è stata temporaneamente bloccata, suscitando polemiche tra alcune forze politiche che contestano questa scelta. La posizione dei consiglieri del Partito Democratico appare contraria, mentre altri partiti si schierano in modo diverso sulla questione.

Milano, 7 aprile 2026 – C’è la questione politica, già emersa: il congelamento della delibera sull’uso permanente dei taser per gli agenti della Polizia locale a causa dei dubbi emersi tra i consiglieri del Pd, pronti a bocciare il provvedimento se mai arrivasse in Consiglio comunale. E poi c’è la questione economica, rimasta ancora sullo sfondo. Sì, perché la Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala ha previsto un investimento di 30 mila euro per l’acquisto dei 6 taser X2 prodotti dalla Axon Enterprise e per l’avvio della sperimentazione dell’uso delle pistole a impulsi elettrici per 50 agenti. Gli attacchi. La cifra – 30 mila euro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, taser stoppati: polemica anche sui 30mila euro spesi per l’acquisto. Lega e Fdi all’attacco

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