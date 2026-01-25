Ambasciatori d’Italia Dal premio alla polemica | Spesi cinquemila euro

Il Comune ha ricevuto nuovamente il premio “100 ambasciatori italiani d’eccellenza”, promosso dall’Osservatorio delle eccellenze italiane, a soli due anni dal riconoscimento precedente. Tuttavia, questa ripetizione ha comportato costi di circa 5.000 euro, suscitando alcune critiche. La vicenda evidenzia le modalità e i costi associati ai riconoscimenti ufficiali, aprendo un dibattito sulla gestione e trasparenza delle risorse pubbliche.

"A soli due anni dal precedente riconoscimento il Comune ha ricevuto di nuovo il premio "100 ambasciatori italiani d'eccellenza" promosso dall'Osservatorio delle eccellenze italiane e di nuovo ha dovuto sostenere spese per 5mila euro". Il gruppo di opposizione Per Certosa composto da Enrico Battaglia (capogruppo), Elisabetta Previde Massara, Gabriella Massolini e Claudio Gaeta chiede chiarimenti sul riconoscimento ritirato a dicembre dal sindaco Marcello Infurna nella sala Koch del Senato. "Dagli atti ufficiali del Comune emerge che per confermare la presenza tra i protagonisti del premio – dice Massolini – il Comune ha previsto e versato 3.

«Premio “100 Ambasciatori Nazionali”: quando il riconoscimento è… a rimborso spese (di 5000 euro)»La città di Cortona ha ricevuto il premio “100 Ambasciatori Nazionali 2025”, ritirato dal sindaco a Palazzo Madama.

