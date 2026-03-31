Nel centrodestra sono arrivate accuse riguardo a un campo nomadi situato in una zona urbana, definito abusivo e caratterizzato da condizioni di illegalità e degrado da più di dodici anni. Secondo le fonti, sono stati spesi circa 30.000 euro di denaro pubblico per interventi di gestione e sanificazione. La presenza del campo è stata descritta come un rischio per la sicurezza pubblica e per i residenti della zona.

"Il campo nomadi abusivo di San Matteo è stato lasciato proliferare per oltre dodici anni in condizioni di illegalità, degrado e pericolo, con conseguenze gravi per la sicurezza pubblica e per le stesse persone che vi abitavano e per i minori". L’attacco è del capogruppo in Consiglio comunale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi, a commento dell’intervento dell’assessora Francesca Maletti: "La risposta conferma ciò che denunciamo da anni: i numeri impressionanti anche dello sforzo messo in campo dal Comune con scarsi risultati mostra quanto sarebbe stato importante agire subito, come da noi per anni chiesto. Forse si sarebbero potute... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centrodestra, raffica di critiche : "Illegalità e degrado da 12 anni. Spesi 30mila euro di soldi pubblici"

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