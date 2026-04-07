Milan per lo Scudetto è game over | per Allegri altro ko È il Napoli di Conte l’anti-Inter

Il Napoli di Antonio Conte ha battuto il Milan di Massimiliano Allegri con il risultato di 1-0 allo stadio 'Maradona'. Il gol decisivo è stato segnato da Matteo Politano al 79’. La partita si è conclusa con la vittoria degli azzurri, mentre per i rossoneri si sono verificati un’altra sconfitta e la possibilità di perdere il titolo di campione d’Italia. Con questa vittoria, il Napoli si presenta come principale antagonista dell’Inter nella corsa allo scudetto.

Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, al 'Maradona' è andata in scena "una partita che parte scialba, senza mordente. Quasi bloccata. Che poi si accende nel secondo tempo e alla fine premia la squadra che indubbiamente ci ha creduto di più". Il Napoli, senza Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Antonio Vergara, David Neres e i due attaccanti centrali, Romelu Lukaku e Rasmus Højlund, l'ha fatta comunque sua. Evidenti la mano e i meriti dell'allenatore Conte, che con le mosse Alisson Santos e Politano a metà ripresa ha dato uno scossone alla produzione offensiva della propria squadra e trovato la giocata che ha deciso la sfida. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Si può affermare il contrario Si può davvero dire che non sia davvero così Il Napoli di Conte va oltre ogni emergenza e senza quelle clamorose sviste arbitrali (per non dire altro) sarebbe ancora in corsa per lo scudetto. - facebook.com facebook

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