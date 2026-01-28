Lotta Scudetto Colonnese | Milan vera anti-Inter Allegri è lì ed è temibile

Durante l'ultima puntata di 'Maracanà' su TMW Radio, Francesco Colonnese ha parlato del Milan e della corsa Scudetto. L’ex difensore ha detto che il Milan è davvero una squadra forte e può mettere in difficoltà l’Inter. Secondo lui, Allegri è lì e rappresenta un avversario da non sottovalutare. La lotta per il titolo si fa più interessante.

Nella serata di lunedì, con la vittoria dell'Udinese contro il Verona, si è ufficialmente conclusa la 22^ giornata di Serie A che ha lanciato i primi segnali concreti al campionato. In particolare, due partite sono risultate fondamentali per la lotta Scudetto e per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Parliamo ovviamente di Juventus-Napoli finita 3-0 per la squadra allenata da Luciano Spalletti e Roma-Milan, terminata 1-1. Risultato dell'Olimpico che fa felice solo una squadra, ovvero l'Inter di Chivu che allunga a +5 sui rossoneri guidati da Massimiliano Allegri.

