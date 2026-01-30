Via Nkunku e dentro Mateta il Milan cambia in attacco sul gong

Il Milan si muove ancora sul mercato e questa volta punta forte su Jean-Philippe Mateta. A pochi giorni dalla fine della sessione, i rossoneri sono a un passo dall’accordo con l’attaccante, che potrebbe sostituire Nkunku, partito in prestito. La trattativa è in fase avanzata e l’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Il Milan torna a essere protagonista in sede di mercato con i rossoneri che, a sorpresa, sono a un passo dal chiudere un altro colpo per il proprio attacco con Jean-Philippe Mateta vicino al club meneghino. Il Milan si avvicina a Mateta (Ansa Foto) – calciomercato.it Christopher Nkunku, finito da tempo nel mirino del Fenerbahce, potrebbe salutare la squadra rossonera nelle prossime ore con il Milan pronto a rientrare dell’investimento fatto durante la scorsa estate. Il club turco, con Domenico Tedesco in panchina che lo conosce bene, è pronto a chiudere l’affare durante le prossime ore mettendo a disposizione l’ex punta del Lipsia al suo allenatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Via Nkunku e dentro Mateta, il Milan cambia in attacco sul gong Approfondimenti su Via Nkunku Milan, clamorosa novità su Nkunku. Rivelazione sul mercato. Mateta e non solo: tanti nomi per l’attacco Milan, fuori Nkunku dentro Mateta? Occhio anche a Fofana. Contatti per Gila e Dragusin In vista della prossima finestra di mercato, il Milan valuta diverse soluzioni per rinforzare la rosa. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. A TUTTO MERCATO- Novità su Nkunku. Milan, occhio alla Juve: 2 nomi per i... youtu.be/tPeaNQC3aIEsi… via @YouTube x.com Nkunku non vuole andare via! “Se ne sono sentite tante su NKUNKU e il Fenerbahçe, il punto chiave è la volontà del giocatore che non ha mai detto ai suoi agenti di voler andare via dal Milan. Ad oggi Nkunku non ha dato segnali di partenza” [ Fabrizio Roma - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.