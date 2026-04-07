Allenamento Milan riecco Gabbia! Il difensore torna in gruppo | cosa filtra sulla sua presenza contro l’Udinese

Dopo un periodo di assenza a causa di un infortunio, il difensore del Milan è tornato ad allenarsi con il gruppo. La sua presenza nell’ultima sessione di allenamento è stata confermata, aprendo la possibilità di vederlo scendere in campo nella prossima partita contro l’Udinese. La squadra ha svolto esercitazioni tecniche e tattiche, senza ulteriori dettagli sulle condizioni fisiche del giocatore.

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