Infortunio Holm lo svedese è tornato ad allenarsi in gruppo Cosa filtra sulla sua convocazione per il match con il Genoa

Il difensore svedese ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo un infortunio. La sua presenza in vista della prossima partita contro il Genoa resta in sospeso, ma la sua ripresa rappresenta un passo importante. La squadra prosegue gli allenamenti in vista della sfida, con l’attenzione rivolta anche ai possibili aggiornamenti sulla convocazione.

Infortunio Holm, il difensore svedese è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Cosa filtra sulla sua convocazione per la sfida col Genoa. La Juve sorride per le buone notizie che arrivano dal campo d’allenamento. Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, Emil Holm è finalmente rientrato parzialmente in gruppo dopo un mese e mezzo di stop causato da un problema al soleo. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il pieno recupero del calciatore svedese appare ormai imminente e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se potrà rientrare nella lista dei convocati per la sfida di Pasquetta contro il Genoa. Nel frattempo, Luciano Spalletti ha ripreso la preparazione lavorando con un gruppo ancora ridotto a causa dei 15 elementi impegnati con le rispettive selezioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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