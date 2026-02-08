Milan Femminile cuore e personalità non bastano | Bergamaschi condanna le rossonere

Questa volta il Milan Femminile non è riuscito a trovare la strada giusta. Le rossonere di coach Bakker hanno perso contro la Roma, in una partita che si è rivelata difficile fin dall’inizio. Le ragazze hanno messo cuore e personalità, ma non sono bastate per evitare la sconfitta. La squadra ora deve subito reagire e lavorare per migliorare.

Una giornata da dimenticare per il Milan Femminile. Le rossonere di coach Bakker sono state sconfitte allo stadio Tre Fontane dalla Roma di Luca Rossettini: 1-0 grazie al gol di Bergamaschi, grande ex dell'incontro. Le rossonere, nonostante le opportunità avute (presa anche una traversa) non sono riuscite a trovare la via del gol, suscendo sconfitte dall'impianto sportivo. Ecco, di seguito, il racconto del match: (Fonte acmilan.com) - Finisce con una sconfitta di misura la seconda giornata di ritorno del Milan femminile, sconfitto al Tre Fontane di Roma per mano delle giallorosse. Come nel precedente di settembre in Women's Cup si è trattato di un 1-0 - decisivo il gol a metà secondo tempo dell'ex di giornata Valentina Bergamaschi - ma il risultato dice poco di una partita equilibrata e giocata con personalità, generosità e applicazione dalle ragazze di Bakker.

