Il Milan ha perso ufficialmente la possibilità di vincere lo Scudetto dopo la sconfitta al Maradona, che ha segnato il riconoscimento della fine del tentativo di conquista del titolo. Con questa sconfitta, la squadra si concentra ora sulla qualificazione alla Champions League, rendendo prioritario mantenere il piazzamento in classifica utile per l’accesso alla competizione europea. La stagione si avvia così verso le ultime giornate con obiettivi diversi rispetto a quelli iniziali.

Il tracollo del Maradona certifica la resa definitiva del Milan nella corsa al titolo, trasformando il finale di stagione in un’operazione trinceramento per difendere il piazzamento Champions League. La sconfitta contro il Napoli, la terza nelle ultime sei uscite, spalanca un baratro di 9 punti rispetto all’ Inter capolista di Cristian Chivu, un gap che a sette turni dal termine assume i contorni della sentenza inappellabile. Il contestuale sorpasso subito dal Napoli di Antonio Conte declassa ufficialmente i rossoneri al terzo posto, imponendo a Massimiliano Allegri una drastica revisione degli obiettivi minimi stagionali per evitare un default tecnico ed economico. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, addio Scudetto: Allegri alza bandiera bianca e punta la Champions

Juventus, Bremer alza bandiera bianca: “Scudetto andato, ora battiamo l’Inter”La Juventus abdica ufficialmente nella corsa al titolo nazionale, con Gleison Bremer che certifica la distanza incolmabile dalla vetta della...

Leggi anche: Effetto derby: Milan, rimonta Scudetto possibile? Allegri punta alla Champions League, ma …

Best of Milan: Max Allegri | Philadelphia Coach of the Month: September 2025 | Serie A 2025/26

Temi più discussi: Milan, addio sogno scudetto: ma i veri rimpianti non sono quelli di Napoli; Milan, Allegri: Era bello pensare allo Scudetto, ma se perdi con Parma e Lazio nel momento decisivo...; Per lo scudetto resta solo il Napoli. Milan, addio sogni (con rimpianto); Il Milan è caduto sul più bello: i numeri della frenata rossonera che ha portato al sorpasso del Napoli, Allegri dice addio al sogno Scudetto.

Per lo scudetto resta solo il Napoli. Milan, addio sogni (con rimpianto)Il big match del Maradona lancia Conte all'inseguimento dell'Inter e chiude la stagione di Allegri. Ecco cosa può accadere nelle ultime sette giornate del campionato ... panorama.it

Milan, addio sogno scudetto: ma i veri rimpianti non sono quelli di NapoliLo ha ammesso anche Massimiliano Allegri: la partita di Napoli si poteva provare a spaccare dopo un’ora di gioco, prima di prendere il gol anziché dopo. Sembra una banalità, ma quella considerazione è ... msn.com

Il Milan perde a Napoli e adesso deve guardarsi le spalle nella corsa Champions Il commento di @andrealongonimilanhello che punta il dito contro il reparto offensivo - facebook.com facebook

2026, l'anno orribile degli attaccanti del Milan: solo 8 gol segnati finora x.com