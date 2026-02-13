Juventus Bremer alza bandiera bianca | Scudetto andato ora battiamo l’Inter

Gleison Bremer ha ammesso che lo scudetto è ormai fuori portata per la Juventus. La squadra piemontese si trova a troppi punti di svantaggio e il difensore brasiliano riconosce che il sogno di vincere il campionato si è allontanato. Ora, la priorità diventa prepararsi al meglio per il derby d’Italia contro l’Inter, con l’obiettivo di conquistare i tre punti e migliorare la posizione in classifica.

La Juventus abdica ufficialmente nella corsa al titolo nazionale, con Gleison Bremer che certifica la distanza incolmabile dalla vetta della classifica a pochi giorni dal derby d'Italia. Il centrale brasiliano, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha spostato l'indice di priorità sulla sfida di San Siro, definendo il successo esterno contro l' Inter come l'obiettivo immediato per consolidare il piazzamento Champions. L'analisi del difensore bianconero ha toccato anche le dinamiche interne alla Nazionale italiana, elogiando l'impatto metodologico di Luciano Spalletti sulla gestione del gruppo azzurro.