La Fratta amplia le proprie strutture con un nuovo centro dedicato alla chirurgia artroscopica e dello sport, situato presso l’ospedale di Santa Margherita a Cortona. Grazie a una convenzione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, il centro offrirà interventi specialistici e prestazioni ambulatoriali, rafforzando l’offerta di servizi ortopedici nella provincia di Arezzo.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Un Centro di riferimento per la Chirurgia artroscopica e la Chirurgia dello sport nasce all’ospedale di Santa Margherita alla Fratta di Cortona grazie alla convenzione siglata da Asl Toscana sud est con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma che metterà a disposizione della struttura ospedaliera una equipe di medici specialisti per interventi chirurgici e prestazioni ambulatoriali. Il Centro si occuperà del trattamento di patologie complesse legate principalmente alla traumatologia sportiva, come lesioni a menischi, legamenti e cartilagine del ginocchio, e lesioni alla cuffia dei rotatori della spalla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Fratta potenzia l'attività di chirurgia ortopedica grazie al nuovo centro di chirurgia artroscopica e chirurgia dello sport

