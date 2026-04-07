Durante le vacanze di Pasqua, una coppia nota è stata vista a Marrakech, in Marocco, accompagnata da un gruppo di amici. Una foto pubblicata sui social mostra i due insieme in un momento di relax durante il soggiorno. La presenza di questa immagine ha fatto circolare l’ipotesi di una crisi tra loro, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali che confermino o smentiscano questa supposizione.

Niente crisi tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. È bastato un post, comparso sui social e immediatamente diventato virale, per mettere a tacere settimane di indiscrezioni su un presunto allontanamento tra i due. Tutto è cominciato con una serie di foto della showgirl in Marocco, mentre l'attore di Gabriel's Inferno pubblicava scatti immersi nel silenzio delle vette innevate, accompagnati dalla parola "pace". Due contesti parecchio diversi, tanto da accendere i sospetti su una possibile rottura. Poi, però, a sparigliare le carte del gossip ci ha pensato uno scatto di gruppo condiviso da Marrakech, dove Berruti compare insieme alla conduttrice e agli amici con cui ha trascorso le vacanze pasquali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti, Pasqua insieme in Marocco: la foto che smentisce la crisi

Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme a Marrakech: la foto che mette fine ai rumorsNessuna crisi, nessuna distanza: Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono più uniti che mai.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti: le prime foto insiemeDopo le indiscrezioni e le paparazzate delle scorse settimane finalmente Michelle Hunziker e Giulio Berruti scelgono di uscire allo scoperto...

Temi più discussi: Michelle Hunziker e Giulio Berruti allo scoperto: gli scatti confermano il nuovo amore; Michelle Hunziker e Giulio Berruti inseparabili: Bruciano le tappe. Sono belli e sorridenti; Michelle Hunziker, il flirt con Berruti ‘scatena’ la risposta dell’ex Maria Elena Boschi. Cosa ha fatto; Giulio Berruti e Michelle Hunziker, altro che crisi: le vacanze di Pasqua insieme a Marrakech e la foto di gruppo.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, coppia fissa in Marocco: la vacanza di famiglia (allargata) a PasquaMichelle Hunziker e Giulio Berruti ufficializzano la loro relazione con la prima foto social durante le festività di Pasqua. rumors.it

Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Pasqua insieme: arriva la prima foto social della nuova coppia, guardaIl gruppo in posa è ben nutrito. Oltre Michelle, Giulio e Jonathan s i possono riconoscere Nunzia De Girolamo con il marito Francesco Boccia ed Elena Alberti. Per tutti avventurose escursioni nel ... gossip.it

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, insieme a Marrakech. C’è la prima foto social (di gruppo) - facebook.com facebook