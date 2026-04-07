A Marrakech, durante le festività pasquali, sono stati avvistati Michelle Hunziker e Giulio Berruti in compagnia di amici e familiari. Lo stesso Jonathan Kashanian ha condiviso una foto che mostra i due insieme, confermando la loro presenza nella stessa località. La pubblicazione mette fine alle voci di una possibile crisi o distanza tra i due.

Nessuna crisi, nessuna distanza: Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono più uniti che mai. A spegnere definitivamente le voci ci ha pensato una semplice foto di gruppo pubblicata da Jonathan Kashanian durante il weekend di Pasqua a Marrakech. Nello scatto, naturale e senza costruzioni, la coppia appare serena e perfettamente integrata in un gruppo di amici che include anche Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia. Tra souk, deserto e cene all’aperto, l’atmosfera è quella di una vacanza autentica, lontana dai riflettori ma ricca di significato. Il dettaglio più importante? La presenza delle figlie di Michelle Hunziker, Sole e Celeste. Non solo un viaggio romantico, quindi, ma una vera condivisione familiare. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme a Marrakech: la foto che mette fine ai rumors

Michelle Hunziker e Giulio Berruti: le prime foto insiemeDopo le indiscrezioni e le paparazzate delle scorse settimane finalmente Michelle Hunziker e Giulio Berruti scelgono di uscire allo scoperto...

Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Marrakech: il dettaglio che fa parlare tuttiL’aria di crisi tra Giulio Berruti e Michelle Hunziker è stata spazzata via da questi giorni di festa trascorsi insieme.

Temi più discussi: Michelle Hunziker e Giulio Berruti allo scoperto: gli scatti confermano il nuovo amore; Michelle Hunziker e Giulio Berruti inseparabili: Bruciano le tappe. Sono belli e sorridenti; Michelle Hunziker, il flirt con Berruti ‘scatena’ la risposta dell’ex Maria Elena Boschi. Cosa ha fatto; Michelle Hunziker e Giulio Berruti, altro che crisi: lo scatto social che spazza via ogni dubbio.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Pasqua insieme: arriva la prima foto social della nuova coppia, guardaIl gruppo in posa è ben nutrito. Oltre Michelle, Giulio e Jonathan s i possono riconoscere Nunzia De Girolamo con il marito Francesco Boccia ed Elena Alberti. Per tutti avventurose escursioni nel ... gossip.it

Michelle Hunziker e Giulio Berruti altro che separati a Pasqua: insieme anche in MaroccoAltro che distanza o rottura: Giulio Berruti e Michelle Hunziker sono più uniti che mai. Dopo giorni di indiscrezioni e sospetti alimentati da una certa discrezione sui social, la coppia ha scelto di ... ultimenotizieflash.com

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