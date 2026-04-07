Durante le festività di Pasqua, Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati nel Marocco, dove hanno condiviso momenti con le rispettive famiglie e amici. La showgirl era accompagnata dalle sue due bambine, Sole e Celeste. La coppia ha trascorso le giornate in compagnia di persone vicine, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle attività svolte. La notizia è stata pubblicata dal sito Il Difforme.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti hanno passato la Pasqua insieme in Marocco: presenti anche Sole e Celeste, le bambine della showgirl Procede a gonfie velela storia tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti.Se qualcuno ipotizzava di una possibile crisi poiché sembrava che non avrebbero passato le vacanze pasquali insieme, in realtà una foto ha smentito questo rumor ed ha confermato che le cose si fanno sempre più serie, infattiMichelle ha presentato le sue bambine, Sole e Celeste, alla sua nuova fiamma. Sebbene sui social cercano di mantenere massima discrezione, ormai ai paparazzi sorridono incuranti, non hanno più voglia di nascondersi. E ieri sui social è comparsa una foto di gruppo che va a confermare cheGiulio Berruti fosse in compagnia di Michelle Hunziker– e dei suoi amici e figlie- a Marrakech. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti: Pasqua con famiglia e amici a Marrakech

Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Marrakech: il dettaglio che fa parlare tuttiL’aria di crisi tra Giulio Berruti e Michelle Hunziker è stata spazzata via da questi giorni di festa trascorsi insieme.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme a Marrakech: la foto che mette fine ai rumorsNessuna crisi, nessuna distanza: Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono più uniti che mai.

Temi più discussi: Michelle Hunziker e Giulio Berruti allo scoperto: gli scatti confermano il nuovo amore; Michelle Hunziker e Giulio Berruti inseparabili: Bruciano le tappe. Sono belli e sorridenti; Michelle Hunziker, il flirt con Berruti ‘scatena’ la risposta dell’ex Maria Elena Boschi. Cosa ha fatto; Michelle Hunziker e Giulio Berruti, altro che crisi: lo scatto social che spazza via ogni dubbio.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Pasqua insieme: arriva la prima foto social della nuova coppia, guardaIl gruppo in posa è ben nutrito. Oltre Michelle, Giulio e Jonathan s i possono riconoscere Nunzia De Girolamo con il marito Francesco Boccia ed Elena Alberti. Per tutti avventurose escursioni nel ... gossip.it

Michelle Hunziker e Giulio Berruti altro che separati a Pasqua: insieme anche in MaroccoAltro che distanza o rottura: Giulio Berruti e Michelle Hunziker sono più uniti che mai. Dopo giorni di indiscrezioni e sospetti alimentati da una certa discrezione sui social, la coppia ha scelto di ... ultimenotizieflash.com

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