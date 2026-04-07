Recentemente, a Marrakech, sono stati fotografati insieme Michelle Hunziker e Giulio Berruti, suscitando discussioni tra i media. Le immagini mostrano i due mentre condividono momenti durante le festività, dopo alcune settimane di voci di crisi tra loro. La presenza congiunta a Marrakech ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le vicende della coppia. Non sono stati comunicati commenti ufficiali da parte dei diretti interessati.

L’aria di crisi tra Giulio Berruti e Michelle Hunziker è stata spazzata via da questi giorni di festa trascorsi insieme. La primavera di Giulio Berruti e Michelle Hunziker sta procedendo a gonfie vele. Non sembra esserci alcuna aria di crisi per la coppia, che ha trascorso una Pasqua serena a Marrakech. La presunta crisi tra Giulio Berruti e Michelle Hunziker è stata ufficialmente smentita da alcuni recenti scatti condivisi sui social. I due hanno trascorso questi giorni di festa insieme, a Marrakech. Uno scatto semplice, ma molto significativo, visto che qualche silenzio social e un po’ di lontananza avevano già fatto pensare al peggio. A condividere questa foto, dopo settimane di dubbi e chiacchiere riguardo la loro relazione, è stato Jonathan Kashanian, che ha trascorso con loro giornate felici, serene e spensierate. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Marrakech: il dettaglio che fa parlare tutti

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