Micaela Ramazzotti senza filtri sull' ex Paolo Virzì | Era meglio non sposarsi avrei risparmiato soldi per il divorzio

Micaela Ramazzotti ha parlato apertamente del suo ex marito, il regista con cui ha avuto una relazione duratura. Durante l'intervista, l’attrice ha affermato che sarebbe stato meglio non sposarsi, aggiungendo che avrebbe risparmiato soldi evitando il divorzio. La sua intervista apre la nuova stagione di un programma televisivo in cui saranno presenti anche altre figure pubbliche, tra cui una cantante e una modella.

L'attrice si racconta a Belve stasera, tra il famoso "circoletto" del cinema italiano e il matrimonio finito con il regista Micaela Ramazzotti inaugura la nuova stagione di Belve, in partenza oggi, martedì 7 aprile su Rai 2, con una puntata che vedrà anche Amanda Lear e Zeudi Di Palma rispondere alle domande di Francesca Fagnani. In attesa dell'intervista integrale, un'anticipazione del dialogo tra l'attrice romana e la conduttrice rivela qualcosa del faccia a faccia che, tra i vari temi affrontati, trova anche quello della sua vita privata, mediaticamente esposta anche per la storia d'amore finita in modo turbolento con il regista Paolo Virzì (nell'estate 2024 tenne banco nelle cronache la lite furibonda tra i due in un locale di Roma). 🔗 Leggi su Today.it Micaela Ramazzotti a Belve: “Con Virzì mi sono sentita disprezzata, ho vissuto momenti bui”Micaela Ramazzotti a Belve parla per la prima volta della fine del matrimonio con Paolo Virzì: "Ho passato momenti bui, ero disprezzata". Belve, Micaela Ramazzotti racconta la fine del matrimonio con Virzì: «Mancanza d’amore e disprezzo. Quella lite? Una figuraccia» – Il videoMicaela Ramazzotti si apre a Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, che torna martedì in prima serata su Rai2. Temi più discussi: Belve 2026, stasera il debutto della settima stagione: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma ospiti di Francesca Fagnani; Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata; 'Belve' torna su Rai 2: Amanda Lear e Micaela Ramazzotti ospiti della settima stagione; Belve riparte in prima serata con Amanda Lear e Micaela Ramazzotti. Micaela Ramazzotti rompe il silenzio su Virzì a Belve: Ho sofferto per la mancanza d'amore e per l'essere disprezzataAl via su Rai2 la settima stagione di Belve. Nella prima puntata, Micaela Ramazzotti si racconta senza filtri tra carriera, infanzia e fine del matrimonio con ... huffingtonpost.it Torna Belve: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma protagonisteBelve torna martedì 7 aprile 2026, in prima serata su Rai 2, con la quattordicesima edizione del programma condotto da Francesca Fagnani. La giornalista romana è pronta a sorprendere il pubblico con i ... quilink.it Micaela Ramazzotti rompe il silenzio su Virzì a Belve: "Ho sofferto per la mancanza d'amore e per l'essere disprezzata" x.com Francesca Fagnani torna con Belve, tra gli ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti - facebook.com facebook