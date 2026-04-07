Micaela Ramazzotti a Belve | Con Virzì mi sono sentita disprezzata ho vissuto momenti bui

Micaela Ramazzotti a Belve parla per la prima volta della fine del matrimonio con Paolo Virzì: "Ho passato momenti bui, ero disprezzata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La svolta di Elena: “Mi sono sempre sentita diversa, poi ho scoperto di essere una persona altamente sensibile”Essere una persona altamente sensibile non significa soltanto essere più emotivi o empatici, è un vero e proprio tratto della personalità, più comune...

Temi più discussi: Francesca Fagnani torna con Belve, tra gli ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti; Belve, nuova stagione da domani: ospiti della puntata di martedì 7 aprile; Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata; Belve, la nuova stagione.

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