Belve Micaela Ramazzotti | Con Virzì era meglio non sposarsi

Nella prima puntata della nuova stagione dello programma televisivo in onda su Rai2, un’attrice racconta in modo diretto e sincero della fine del suo matrimonio con il regista con cui aveva collaborato. Durante l’intervista, ha condiviso dettagli sulla propria esperienza personale, senza dare giudizi o motivazioni, concentrandosi su momenti e riflessioni legate alla relazione conclusa. La conversazione si è svolta con un tono spontaneo e naturale, offrendo uno sguardo senza filtri sulla sua storia.

(Adnkronos) – Micaela Ramazzotti, ospite stasera della prima puntata della nuova edizione di 'Belve' in prima serata su Rai2, parla in una esilarante e profonda intervista della fine del suo matrimonio con Paolo Virzì. "Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui", rivela l’attrice nello studio di 'Belve'. "Tutta questa tristezza che origine aveva?", domanda Francesca Fagnani e Ramazzotti confessa: "La mancanza d’amore, l’essere disprezzata". E ancora Fagnani domanda se Virzì l’abbia sposata solo per convincerla a interpretare la Sandrelli da giovane nel film 'La prima cosa bella', come dichiarato dal regista in un'intervista: "Quel film lo avrei fatto lo stesso, non c’era bisogno di sposarmi per finta! Avrei risparmiato un botto di soldi per il divorzio", ribatte Ramazzotti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Micaela Ramazzotti senza filtri sull'ex Paolo Virzì: "Era meglio non sposarsi, avrei risparmiato soldi per il divorzio"L'attrice si racconta a Belve stasera, tra il famoso "circoletto" del cinema italiano e il matrimonio finito con il regista Micaela Ramazzotti...

Micaela Ramazzotti a Belve: “Con Virzì mi sono sentita disprezzata, ho vissuto momenti bui”Micaela Ramazzotti a Belve parla per la prima volta della fine del matrimonio con Paolo Virzì: "Ho passato momenti bui, ero disprezzata".

Anteprima Belve - Micaela Ramazzotti: “Con Paolo Virzì era meglio non sposarsi” - 07/04/2026

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Micaela Ramazzotti rompe il silenzio su Virzì a Belve: Ho sofferto per la mancanza d'amore e per l'essere disprezzataAl via su Rai2 la settima stagione di Belve. Nella prima puntata, Micaela Ramazzotti si racconta senza filtri tra carriera, infanzia e fine del matrimonio con ... huffingtonpost.it

Micaela Ramazzotti rompe il silenzio su Virzì a Belve: "Ho sofferto per la mancanza d'amore e per l'essere disprezzata" x.com

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