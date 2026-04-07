Micaela Ramazzotti a Belve | Mi mancava l’amore mi sentivo disprezzata

Durante una recente intervista a Belve, l’attrice ha parlato apertamente della sua esperienza personale, rivelando di aver sentito la mancanza dell’amore e di aver provato sentimenti di disprezzo verso se stessa. Ha anche condiviso dettagli sulla fine del suo matrimonio con il regista e sui periodi più difficili della sua vita, offrendo uno sguardo sincero sulla sua quotidianità. La puntata ha suscitato molta attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

L’attrice si racconta da Francesca Fagnani nella nuova stagione del programma: dalla fine del matrimonio con Paolo Virzì ai momenti più difficili Parte con confessioni forti la nuova stagione di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti della prima puntata c’è Micaela Ramazzotti, che si lascia andare a un racconto intenso e personale sulla fine del matrimonio con Paolo Virzì. Micaela Ramazzotti parla senza filtri dei momenti bui attraversati: “Mi portavo dentro un magone, ho passato periodi difficili”, confessa. Alla domanda sull’origine di quella sofferenza, la risposta è netta: “La mancanza d’amore, il sentirmi disprezzata”. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Micaela Ramazzotti a Belve: “Mi mancava l’amore, mi sentivo disprezzata” Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi”Home > Spettacoli > Televisione > Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi” Per la prima... Leggi anche: "Mi sentivo disprezzata": Micaela Ramazzotti e la fine dell'amore con Paolo Virzì. Poi la rivelazione su Valeria Bruni Tedeschi Temi più discussi: Belve, nuova stagione da domani: ospiti della puntata di martedì 7 aprile; Belve, Micaela Ramazzotti: Con Virzì era meglio non sposarsi; Francesca Fagnani torna con Belve, tra gli ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti; Belve torna in onda, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata di domani. Micaela Ramazzotti rompe il silenzio su Virzì a Belve: Ho sofferto per la mancanza d'amore e per l'essere disprezzataAl via su Rai2 la settima stagione di Belve. Nella prima puntata, Micaela Ramazzotti si racconta senza filtri tra carriera, infanzia e fine del matrimonio con ... huffingtonpost.it Micaela Ramazzotti a Belve: Mi mancava l’amore, mi sentivo disprezzataLa settima stagione del programma di Francesca Fagnani riparte stasera su Rai 2. Con l'attrice che parla della fine del matrimonio con Paolo Virzì ... corriere.it In prima serata su Rai Due, la conduttrice riporta sullo schermo il suo programma con alcune novità. Tra i primi nomi anche Micaela Ramazzotti e Zeudi De Palma - facebook.com facebook Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata x.com