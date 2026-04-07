Nella prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda questa sera su Rai 2, Francesca Fagnani introduce in studio l’attrice Micaela Ramazzotti. Durante l’intervista, Ramazzotti rivela di aver fatto parte di un circoletto perché era la moglie di un socio. La puntata si concentra sui ricordi e le esperienze personali dell’attrice, senza approfondimenti su altri aspetti della sua vita.

Nella prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda stasera in prima serata su Rai 2, Francesca Fagnani accoglie in studio Micaela Ramazzotti. Tra l’infanzia ad Acilia, un divano letto sul quale dormiva e i furtarelli (!) con le amiche, l’attrice parla del rapporto discontinuo con i genitori e, per la prima volta, si esprime sulla fine del travagliato matrimonio con Paolo Virzì. Sul rapporto col regista, croce e delizia della sua carriera, Ramazzotti ammette infatti che “ mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui “, visto che ha sempre sentito attorno a sé una profonda “ mancanza d’amore ” accompagnata dalla sensazione di “ essere disprezzata “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Micaela Ramazzotti a Belve: “Facevo parte del circoletto perchè ero la moglie del socio”

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Micaela Ramazzotti rompe il silenzio su Virzì a Belve: Ho sofferto per la mancanza d'amore e per l'essere disprezzataAl via su Rai2 la settima stagione di Belve. Nella prima puntata, Micaela Ramazzotti si racconta senza filtri tra carriera, infanzia e fine del matrimonio con ... huffingtonpost.it

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In prima serata su Rai Due, la conduttrice riporta sullo schermo il suo programma con alcune novità. Tra i primi nomi anche Micaela Ramazzotti e Zeudi De Palma - facebook.com facebook

Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata x.com