Nel panorama del cinema italiano, si parla spesso di un gruppo ristretto di attori e registi che condividono numerose collaborazioni e frequentazioni. Questo circolo, conosciuto come il “circoletto”, rappresenta un insieme di professionisti che lavorano frequentemente tra loro. Di recente, una nota attrice ha affermato di possedere ancora la propria tessera di questo gruppo, portando alla luce un aspetto meno noto di questa rete di relazioni nel settore cinematografico.

Nel mondo del cinema italiano, il termine “circoletto” è ormai entrato nel linguaggio comune. Indica quel gruppo ristretto di attori, attrici e registi che si frequentano e lavorano spesso insieme, creando una sorta di circuito chiuso. L’espressione è diventata celebre grazie a Giuliana De Sio, che la utilizzò durante un’intervista a Belve. Da quel momento, la giornalista Francesca Fagnani ha trasformato questa domanda in un vero e proprio marchio di fabbrica del programma, riproponendola a molti ospiti. La risposta di Micaela Ramazzotti: ironia e frecciate. Tra le ultime protagoniste a confrontarsi con questo tema c’è Micaela Ramazzotti, che ha scelto un approccio leggero ma significativo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “La tessera ce l’avevo”: Micaela Ramazzotti e il circoletto del cinema

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