Nella trasmissione televisiva Belve, l’attrice ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con il regista, condividendo dettagli sulla sua esperienza. Ha spiegato di aver subito disprezzo durante quel periodo e ha detto che, secondo lei, sarebbe stato meglio non sposarsi. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di riflessione su relazioni e scelte personali.

Per la prima volta Micaela Ramazzotti ha scelto il salotto televisivo di Belve per raccontare, senza filtri, la fine del matrimonio con Paolo Virzì. Un’intervista che ha alternato toni leggeri a momenti di sincera amarezza, restituendo il ritratto di una donna che ha attraversato un periodo complesso, segnato da dolore e consapevolezze nuove. “Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui”, ha confessato l’attrice davanti alle domande puntuali di Francesca Fagnani. Alla richiesta di chiarire l’origine di quella sofferenza, la Ramazzotti non si è sottratta: “La mancanza d’amore, l’essere disprezzata “. Parole nette, che segnano uno spartiacque rispetto al silenzio mantenuto finora sulla relazione con il regista. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Micaela Ramazzotti a Belve contro Paolo Virzì: “Ero disprezzata, meglio non sposarsi”

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Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi”Home > Spettacoli > Televisione > Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi” Per la prima...

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Micaela Ramazzotti si apre a Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, e parla della relazione chiusa con il noto regista, Paolo Virzì: «Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui» - facebook.com facebook

Micaela Ramazzotti si apre a Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, e parla della relazione chiusa con il noto regista, Paolo Virzì: «Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui» x.com