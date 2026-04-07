Mi rivolgerò ad un avvocato genitori sempre più aggressivi

Negli ultimi tempi si registrano episodi di tensione tra genitori e insegnanti, con alcune aggressioni fisiche e minacce. Un caso avvenuto nel Trevigiano ha visto un professore essere aggredito e minacciato, portando alla condanna definitiva dei genitori coinvolti. Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di crescente conflittualità tra famiglie e istituzioni scolastiche, che si ripete in diverse zone del paese.

L’episodio avvenuto nel Trevigiano, con un professore aggredito fisicamente e minacciato da una coppia di genitori poi condannata in via definitiva, non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di crescente conflittualità tra famiglie e istituzioni scolastiche. Un fenomeno che, secondo docenti e osservatori, sta assumendo contorni sempre più problematici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it “Mi rivolgerà ad un avvocato”, genitori sempre più aggressiviL’episodio avvenuto nel Trevigiano, con un professore aggredito fisicamente e minacciato da una coppia di genitori poi condannata in via definitiva,... Leggi anche: Lazio, un'altra telefonata di Lotito sui social. La rabbia del presidente: "Mi rivolgerò al Garante"