Mi rivolgerà ad un avvocato genitori sempre più aggressivi

Nel Trevigiano, un professore è stato aggredito e minacciato da una coppia di genitori, che sono stati condannati definitivamente. Questo episodio si inserisce in un numero crescente di casi simili, in cui i genitori manifestano comportamenti aggressivi nei confronti del personale scolastico. La situazione riflette una tendenza di escalation nei rapporti tra famiglie e scuole, con alcuni genitori che dichiarano di voler ricorrere a un avvocato per tutelare i propri interessi.

L’episodio avvenuto nel Trevigiano, con un professore aggredito fisicamente e minacciato da una coppia di genitori poi condannata in via definitiva, non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di crescente conflittualità tra famiglie e istituzioni scolastiche. Un fenomeno che, secondo docenti e osservatori, sta assumendo contorni sempre più problematici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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