Lazio un' altra telefonata di Lotito sui social La rabbia del presidente | Mi rivolgerò al Garante

Nuovi sviluppi nella vicenda Lazio: sui social sono emersi ulteriori video di una telefonata tra un tifoso e il presidente Claudio Lotito. La situazione ha suscitato attenzione e preoccupazione, con il presidente che ha dichiarato di voler rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali. La vicenda continua a far discutere, evidenziando le tensioni tra le parti coinvolte.

Altri guai in casa Lazio. Sui social stanno circolando nuovi video di una telefonata tra un tifoso ed il presidente Claudio Lotito. Il patron biancoceleste avrebbe prima parlato della scelta dei tifosi di non entrare all'Olimpico in occasione di Lazio-Genoa e Lotito si sarebbe espresso anche su Maurizio Sarri. Non è la prima volta che una telefonata di Lotito, captata senza permesso, è finita sul web. Parole che hanno fatto infuriare il presidente della Lazio e Senatore, che con un duro comunicato stampa si è espresso così: “Resto sinceramente sorpreso dalla lettura distorta e strumentale che è stata fatta di alcune mie parole, estrapolate e diffuse fuori da ogni contesto reale.🔗 Leggi su Romatoday.it

Lazio, Lotito duro: «La Lazio è inscalabile, i tifosi purtroppo mi dovranno sopportare»Durante la cena di Natale del club, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha espresso la sua posizione sulla solidità della squadra, affermando che la Lazio è inscalabile.

Quanto guadagna Enrico Lotito, lo stipendio del figlio del presidente della LazioEnrico Lotito, figlio del presidente della Lazio, è spesso al centro dell’attenzione per il suo ruolo nel club e il suo eventuale guadagno.

Lazio, Lotito punge la Roma su Raspadori: Mica è Maradona.

Lazio, Lotito contro un tifoso: Se voglio mi compro anche casa tuaDopo le tensioni provocate dal comunicato contro il tifo organizzato per la gara tra Lazio e Genoa allo stadio Olimpico, un tifoso laziale ha pubblicato una dura telefonata tra lui e il gestore ... laziopress.it

Lazio, virale una telefonata con Lotito: I giocatori non vogliono SarriIl presidente, in una telefonata con un tifoso che sta spopolando sui social, avrebbe dichiarato che il problema della società è il tecnico ... msn.com

