Con le mani nella pasta | Panificare è un’arte fatta di passione e tradizione familiare

Roberta Condotti gestisce un panificio alla Spezia, dove si dedica alla produzione del pane durante le ore notturne. Quando la città è immersa nel silenzio, lei inizia a impastare, portando avanti una tradizione familiare radicata nella passione per l’arte della panificazione. La sua attività si svolge in un laboratorio aperto nelle prime ore del mattino, prima dell’alba.

Per chi impasta il pane quando la città dorme "la notte è un altro mondo, un altro giorno". Roberta Condotti, titolare del panificio Condotti alla Spezia, sa cosa vuol dire entrare in laboratorio e cominciare a impastare mentre il resto della città dorme. Al suo panifico, acquisito dal padre nel 1978, lavora insieme a Lucia Scopato, 42 anni, dipendente da 21. Com’è la vita di un panettiere? "Al panificio lavoriamo in tre, con un’altra ragazza che ci supporta due giorni a settimana. Lucia si occupa della preparazione dei prodotti da forno durante il turno notturno, che inizia all’una di notte e finisce alle sette del mattino. E quando c’è la necessità, durante le feste o quando ci sono più ordini, capita di iniziare alle 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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