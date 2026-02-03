Meteo le previsioni in Campania per martedì 3 febbraio 2026

Oggi in Campania il cielo si mantiene in gran parte sereno, con poche nuvole sparse. Solo nel pomeriggio e in serata si potrebbe vedere qualche addensamento, ma nessuna pioggia è prevista. Le condizioni sono tranquille, senza particolari problemi per chi deve uscire o programmare le proprie attività.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 3 febbraio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2671m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge.

