Nel weekend, l’Italia sarà interessata da una perturbazione proveniente dai Balcani che porterà un calo delle temperature, pioggia e neve a bassa quota. Le previsioni indicano maltempo diffuso soprattutto al Nord e nelle aree interne del paese, con effetti che si protrarranno durante i due giorni. La perturbazione si farà sentire con un netto cambiamento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti.

Roma - Nuova perturbazione colpirà l’Italia tra sabato e domenica con calo delle temperature, neve a bassa quota e maltempo diffuso soprattutto al Nord e aree interne Un nuovo cambio di scenario è atteso sull’Italia, con un deciso peggioramento delle condizioni meteo nel corso del weekend. L’arrivo di un fronte freddo dai Balcani, favorito dalla presenza di un anticiclone sull’Europa centro-settentrionale, porterà piogge, nevicate e un generale calo delle temperature su diverse regioni. La dinamica atmosferica vedrà la formazione di una area depressionaria tra i Balcani e il Mediterraneo centrale, destinata a influenzare in modo diretto il tempo sul nostro Paese. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo shock nel weekend: freddo dai Balcani, pioggia e neve in arrivo

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