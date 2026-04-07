Dal 9 all’11 aprile, l’Auditorium di M9 a Venezia Mestre sarà teatro della sesta edizione del Festival Internazionale della Geopolitica Europea, un appuntamento che riunisce 57 esperti provenienti da diversi paesi. In questi tre giorni, si discuterà dei cambiamenti negli equilibri globali e delle trasformazioni che coinvolgono le relazioni internazionali. L’evento si svolge nel contesto di un approfondimento sui temi geopolitici più attuali.

Dal 9 all’11 aprile l’Auditorium di M9 – Museo del ’900 a Venezia Mestre ospiterà la sesta edizione del Festival Internazionale della Geopolitica Europea per analizzare i mutamenti degli equilibri mondiali. L'evento, che si configura come un centro di studio e confronto, vedrà la partecipazione di 57 personalità tra cui accademici, diplomatici, esperti di sicurezza e rappresentanti istituzionali. L'obiettivo è fornire chiavi di lettura aggiornate per interpretare le trasformazioni dell'ordine in . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mestre, 57 esperti ridisegnano l’ordine mondiale al Festival Geopolitica

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