Torna a Mestre il Festival Internazionale della Geopolitica Europea

Dal 9 all'11 aprile, l'auditorium del museo M9 a Mestre ospiterà la sesta edizione del Festival Internazionale della Geopolitica Europea. L'evento vedrà la partecipazione di esperti e studiosi che discuteranno di temi legati alle dinamiche geopolitiche europee e internazionali. Sono previste sessioni di analisi, dibattiti e approfondimenti su questioni di attualità e relazioni tra paesi, offrendo un'opportunità di confronto pubblico su questi argomenti.

Anche per questa edizione, il Festival accoglie studenti delle scuole superiori provenienti da tutta Italia, coinvolti nel percorso formativo "Introduzione alla Geopolitica", che ha visto la partecipazione di 35 istituti scolastici per un totale di 670 studenti, accompagnati dai docenti, articolato in 18 lezioni online con esperti del settore, alcuni dei quali saranno protagonisti dei dibattiti. Una delegazione di circa 120 studenti sarà presente durante le tre giornate per seguire i lavori e partecipare ad attività di orientamento. Tra i temi al centro dei lavori: l'educazione alla geopolitica nelle scuole, la diplomazia culturale per i diritti umani e l’analisi della politica dell’amministrazione Donald Trump e delle sue ricadute globali. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Dalle aule virtuali al dibattito internazionale: gli studenti del “Buonarroti” al Festival Internazionale della Geopolitica Europea Tulipani di Seta Nera, torna il Festival Internazionale della Cinematografia SocialeLa nuova edizione di "Tulipani di Seta Nera" porta ospiti e visioni internazionali per dare voce ai luoghi dell’anima. Temi più discussi: Torna a Mestre il Festival Internazionale della Geopolitica Europea; Dalle aule virtuali al dibattito internazionale: gli studenti del Buonarroti al Festival Internazionale della Geopolitica Europea; Torna il cinema a 4 euro, le sale aderenti e i film in programma; GEOPOLITICA E FONDI EUROPEI: UNA NUOVA SFIDA PER GLI STUDENTI ITALIANI. Torna a Mestre il Festival Internazionale della Geopolitica EuropeaRoma, 2 apr. (askanews) – Tre giorni per comprendere il mondo che cambia: dal 9 all’11 aprile torna a Venezia Mestre, all’Auditorium di M9 – Museo del ‘900, la sesta edizione del Festival Internaziona ... askanews.it Da Mestre uno sguardo sul mondo: presentata la 6^ edizione del Festival della Geopolitica EuropeaDal cuore di Mestre torna uno degli appuntamenti più autorevoli dedicati alla lettura del mondo contemporaneo: dal 9 all'11 aprile l'Auditorium dell'M9 - Museo del '900 ospiterà la sesta edizione del ... live.comune.venezia.it Buona Pasqua da tutto lo staff del Festival Internazionale della Magia di San Marino Happy Easter from all the staff of the International Magic Festival of San Marino - facebook.com facebook