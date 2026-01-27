Doppio corso di cucina senza glutine con la food blogger Monica Bellin | il primo evento del 2026 targato Aic

Questo doppio corso di cucina senza glutine, organizzato dall’Aic Cesena e condotto dalla food blogger Monica Bellin, ha offerto un’occasione di formazione e condivisione per appassionati e famiglie. L’evento, svoltosi presso iCook, ha previsto due sessioni dedicate rispettivamente agli adulti e ai bambini, promuovendo un’alimentazione sicura e consapevole per chi deve seguire una dieta priva di glutine.

All'evento è intervenuta anche l'assessora Maria Elena Baredi, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale, sottolineando l'importanza della presenza di Aic nelle scuole" "L'iniziativa - viene spiegato - ha registrato un'adesione straordinaria sin dai primi giorni: le iscrizioni sono state chiuse dopo pochissime ore dalla pubblicazione del volantino, a conferma dell'interesse crescente verso attività formative che uniscono qualità, sicurezza alimentare e momenti di condivisione. Durante la mattinata gli adulti hanno potuto cimentarsi nella preparazione di diverse ricette gluten free, mentre il pomeriggio è stato dedicato ai più piccoli, che hanno vissuto un'esperienza coinvolgente e inclusiva imparando a realizzare tre tipologie di biscotti senza glutine.

