Mercedes CLA scopre l' ibrido

Mercedes-Benz Italia ha annunciato il lancio della nuova versione ibrida della CLA, un modello che combina tecnologia e design. Contestualmente, l'azienda ha rinnovato la collaborazione con i Centri di Guida Sicura ACI-SARA, rafforzando l’impegno sulla sicurezza stradale. La presentazione ufficiale del veicolo avviene in un evento dedicato, con la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e dei centri di formazione.

Mercedes-Benz Italia rinnova l'ormai consolidata partnership con i Centri di Guida Sicura ACI-SARA. Due, i poli formativi nei quali si può godere del nuovissimo CLA Safety Hub, il Centro di Vallelunga a Roma e quello di Lainate a Milano, nei quali sarà proprio la compatta premium di Mercedes-Benz ad essere protagonista nelle esercitazioni. La scelta di utilizzare questa vettura nei corsi non è casuale. La CLA è stata infatti indicata come l'auto più sicura del 2025 nei test EURO NCAP, oltre a d aver conquistato il prestigioso premio The Car of The Year 2026. L'occasione dell'incontro con la stampa ha permesso la presentazione della CLA Hybrid, la vettura che Mercedes considera l'alternativa, migliorativa, all'utilizzo di quelle a propulsione diesel.