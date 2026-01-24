Mercedes CLA regina È l’auto dell’anno 2026

Mercedes CLA si aggiudica il titolo di Car of the Year 2026, riconoscimento assegnato da 59 giudici provenienti da tutto il mondo. La vettura rappresenta un punto di riferimento nel segmento delle berline compatte, grazie a un design elegante e tecnologie innovative. Con questa vittoria, Mercedes consolida la propria presenza nel mercato europeo, offrendo un’auto che combina stile, funzionalità e affidabilità.

Torna la Stella a 3 punte. ’Car of the Year 2026’ è Mercedes CLA, scelta dai 59 giurati internazionali come riferimento del mercato europeo. La berlina compatta della Casa di Stoccarda ha chiuso la votazione con 320 punti, riportando un Costruttore premium al vertice della classifica dopo 52 anni. A determinare il successo l’inisieme coerente di contenuti tecnici, efficienza aerodinamica e soluzioni digitali avanzate. La piattaforma MMA, l’architettura elettrica a 800 volt, le versioni fino a 354 cavalli e il sistema MB.OS hanno rappresentato elementi determinanti nel giudizio finale. Alle spalle della vincitrice Skoda Elroq con 220 voti, terza Kia EV4, capace di raccogliere 208 voti, poi Citroen C5 Aircross (207), Fiat Grande Panda (200 voti), sesta Dacia Bigster (170) davanti a Renault 4 con 150 voti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La nuova Mercedes CLA elettrica è la regina del ‘Car of the Year 2026’La Mercedes-Benz CLA elettrica ha ottenuto il titolo di “Car of the Year 2026” dall’European Car of the Year Jury, durante l’evento al Salone dell’Auto di Bruxelles.

Salone di Bruxelles, la Mercedes-Benz CLA eletta Car of the Year 2026Al Salone di Bruxelles, la Mercedes-Benz CLA è stata riconosciuta come Car of the Year 2026, con un totale di 320 voti e 22 primi posti.

