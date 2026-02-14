Marco Dimarco potrebbe firmare un nuovo contratto con l'Inter, ma il Manchester United osserva da vicino la situazione. La trattativa con il difensore italiano si è complicata a causa dell'interesse della squadra inglese, che prepara un’offerta concreta nei prossimi giorni. Intanto, i nerazzurri lavorano per blindare il giocatore e evitare che lasci Milano.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Dimarco vicino al rinnovo ma occhio al Manchester United

Daniele Stankovic potrebbe tornare all’Inter, secondo le ultime voci di calciomercato, mentre Federico Dimarco si avvicina al rinnovo del contratto; la trattativa per il centrocampista serbo si è riaccesa dopo settimane di silenzio, e fonti vicine alla società confermano incontri in corso per definire il ritorno dell’ex giocatore.

Luca Dimarco sta per firmare il rinnovo con l’Inter, dopo settimane di trattative intense.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Inter attenta: Federico Dimarco è nel mirino del Manchester United; Inter-Juve, quale rosa vale di più? Il confronto reparto per reparto; Inter, Dimarco da record: sull'esterno piomba il Manchester United; Dimarco ha già superato la doppia cifra di assist con Sassuolo-Inter: record storico della Serie A nel mirino.

Dimarco e Kalulu, maxi operazione Inter-Juve: più di 100 milioniDimarco e Kalulu sono due intoccabili, non a caso i più impiegati da Chivu e Spalletti: 2.440? per il numero 32, 3.060? l’ex Milan. Il bianconero è addirittura il più utilizzato in assoluto, cioè ... calciomercato.it

Inter, Dimarco da record: sull'esterno piomba il Manchester UnitedUn anno fa ci aveva provato l'Arsenal, ora ci sarebbe il Manchester United sulle tracce di Federico Dimarco. Un emissario dei Red Devils è atteso domani a Milano in occasione del derby d'Italia per ... fantacalcio.it

Calciomercato Inter Sul rinnovo di Dimarco… facebook

#Inter, news #Calciomercato di oggi LIVE: acquisti e cessioni dell'ultimo giorno #SkySport #SkyCalciomercato x.com