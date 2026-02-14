Calciomercato Inter LIVE | Dimarco vicino al rinnovo ma occhio al Manchester United

Marco Dimarco potrebbe firmare un nuovo contratto con l'Inter, ma il Manchester United osserva da vicino la situazione. La trattativa con il difensore italiano si è complicata a causa dell'interesse della squadra inglese, che prepara un’offerta concreta nei prossimi giorni. Intanto, i nerazzurri lavorano per blindare il giocatore e evitare che lasci Milano.

Daniele Stankovic potrebbe tornare all’Inter, secondo le ultime voci di calciomercato, mentre Federico Dimarco si avvicina al rinnovo del contratto; la trattativa per il centrocampista serbo si è riaccesa dopo settimane di silenzio, e fonti vicine alla società confermano incontri in corso per definire il ritorno dell’ex giocatore.

Luca Dimarco sta per firmare il rinnovo con l’Inter, dopo settimane di trattative intense.

